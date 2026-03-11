Аэропорты Саратова и Волгограда приостановили обслуживание ночных рейсов

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Волгограда.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в ночь на среду в аэропортах Саратова (Гагарин) и Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация о снятии ограничений будет предоставлена дополнительно.

Ранее, 10 марта, свою работу также приостановил аэропорт Сочи. По информации местных властей, в Сочи ограничения были связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Пассажиров призывают следить за информацией на онлайн-табло аэропортов и официальных сайтах авиакомпаний.

Ольга Сергеева