Власти сообщили о новом повышении зарплат саратовским педагогическим работникам с мая

В саратовском минобре объяснили механизм формирования зарплат воспитателей.

Министерство образования Саратовской области прокомментировало вопросы оплаты труда педагогических работников детских садов, напомнив о действии майских указов Президента 2012 года. В ведомстве подчеркнули, что в регионе ведется планомерная работа по повышению средней заработной платы педагогов дошкольного образования — целевой показатель установлен на уровне 39 440 рублей.

В министерстве пояснили, что достижение показателей, определенных Указом Президента РФ № 597, рассчитывается в среднем по категории работников в целом по области. Это означает, что заработная плата конкретного воспитателя может отличаться от среднестатистической цифры.

«Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения», — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2026 году в регионе предусмотрены дополнительные меры поддержки для педагогов. С 1 мая по инициативе Вячеслава Володина воспитатели детских садов в 14 отдаленных районах области начнут получать ежемесячные надбавки в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 октября запланировано повышение зарплат для более чем 50 тысяч бюджетников, включая педагогов детсадов.

Ольга Сергеева