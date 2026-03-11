В Саратовской области растёт детская смертность в ДТП

Трагедии на саратовских дорогах унесли жизни 20 детей.

В 2025 году на дорогах Саратовской области произошло 332 аварии с участием несовершеннолетних — травмы получили 373 ребенка, что незначительно выше прошлогоднего показателя. Однако тревогу бьет статистика гибели детей: 20 погибших против 10 в 2024 году и 8 в 2023-м. Об этом говорится в докладе регионального детского омбудсмена.

Где гибнут дети?

— Пассажиры (141 ДТП) — 169 пострадавших;

— Пешеходы (106 ДТП) — 107 ранены, двое погибли;

— Велосипедисты (29 ДТП) — 26 ранены, трое погибли;

— Водители мототранспорта (55 ДТП) — 54 ранены, один погиб.

Всего в 2025 году в регионе зарегистрировано 20,7 тыс. ДТП, унесших жизни 285 человек. Основные причины — выезд на «встречку», превышение скорости и нарушения на пешеходных переходах. 214 аварий совершено пьяными водителями.

Прокурор области Сергей Филипенко на заседании правительства заявил, что динамика смертности идет вразрез с нацпроектами: на региональных трассах она выросла на 31%. В пример он привел аварию на трассе Балаково — Духовницкое — Пугачев, где пострадали пять человек, включая четверых детей. Знаков на опасном повороте не было, а отбойники не установили.

Тем временем сводки ГАИ пополняются новыми происшествиями. Так, 6 марта в Энгельсе 18-летний водитель сбил женщину и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, студента задержали — он был трезв.

Ольга Сергеева