Финансирование лекарств для льготников в Саратовской области выросло в 2,5 раза

В принятом сегодня бюджете Саратовской области на 2026 год увеличены ассигнования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Об этом заявила депутат регионального парламента, главврач областной клинической больницы Елена Стифорова.

По словам Стифоровой, всего на здравоохранение из регионального бюджета будет выделено порядка 13 млрд рублей.

«На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами из областных средств направят 5 млрд рублей, а с учетом федерального софинансирования общая сумма достигнет 6,2 млрд рублей. Таким образом, за последние два года целевое финансирование данной статьи увеличилось в 2,5 раза. Это достойный результат», – подчеркнула она.

Саратовская областная дума

По мнению депутата Саратовскойобластной Думы, ректора СГМУ Андрея Еремина, принятый бюджет позволит продолжить поэтапное повышении качества и доступности медицинской помощи для жителей Саратовской области.

«Здравоохранение региона расширяет возможности для обеспечения высокого уровня защищенности жителей», – заключил парламентарий.