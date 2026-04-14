Аграрии Саратовской области приступают к весенним полевым работам

Главная задача — обеспечить старт посевной.

Об этом на заседании комитета по аграрным вопросам Саратовской областной Думы заявил заместитель министра сельского хозяйства региона Игорь Гриднев.

С учётом погодных условий к работам намерены приступить в конце второй декады апреля.

Предварительным этапом стали выездные заседания оперштабов минсельхоза в Красном Куте и р.п. Лысые Горы, где проанализировали готовность районов к севу, довели плановые показатели и заслушали рекомендации специалистов.

Посевная площадь в этом году составит 4,3 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры займут более 2,3 млн га, технические — 1,8 млн га. Площади под гречихой планируется увеличить на 12% к уровню прошлого года, под твёрдой пшеницей — на 10%. Также аграрии намерены расширить посевы нута, гороха и проса на 5%, овса — на 2%. Закладка садов пройдёт на площади 300 га, саженцами хозяйства обеспечены.

Обеспеченность семенами по ключевым позициям полностью закрывает потребности: засыпано 115% от необходимого объёма, что выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Активно ведётся работа по сортосмене и сортообновлению. За 2025 год количество новых сортов увеличилось на 45 позиций, а объём высеянных семян новых сортов вырос на 2454,79 тонны. В минсельхозе надеются сохранить положительную динамику и в этом году.

Ситуация с ГСМ и ценами на основные виды минеральных удобрений остаётся стабильной. Продолжается перевооружение аграриев современной техникой. С начала года приобретено около 97 тракторов, 59 зерноуборочных комбайнов и 215 единиц прочего сельхозоборудования на общую сумму 4 млрд рублей. В весенней кампании будет задействовано более 7 тысяч бороновальных агрегатов, 7,8 тысячи плугов, 10,6 тысячи культиваторов, около 12,9 тысячи сеялочных агрегатов, их готовность составляет 97%. В поля выйдут 13 670 механизаторов. Кроме того, сформируют кадровый резерв из студентов Вавиловского университета.

Особое внимание минсельхоз уделяет доведению до аграриев средств господдержки: с начала года на счета направлено более 170 млн рублей.

Игорь Гриднев выразил уверенность, что министерство сельского хозяйства области во взаимодействии с местными властями и сельхозпроизводителями примет все необходимые меры для выполнения структуры посевных площадей, плана высева семян отечественной селекции и получения запланированных объёмов продукции растениеводства, что обеспечит решение задач продовольственной безопасности.

Ольга Сергеева