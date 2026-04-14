Саратовцы могут купить имущество банкротов онлайн через маркетплейс

«Витрина банкротов» заработала для жителей региона.

Саратовцы получили доступ к онлайн-витрине, где можно присмотреть себе готовое дело, квартиру, станок или даже долги — всё это продается в рамках процедур банкротства.

Речь идет о площадке «Витрина имущества банкротов». Как пояснили в пресс-службе регионального УФНС, сервис создан для того, чтобы превратить хаотичную конкурсную массу должников в понятный и прозрачный каталог. Теперь любые активы — от торгового павильона до дебиторской задолженности — представлены максимально наглядно.

Сам ресурс выступает в роли честного посредника между продавцом (банкротом) и покупателем. Однако налоговики обращают внимание: для тех, кто хочет обезопасить сделку, на площадке предусмотрена помощь профессионалов. Специальные агенты готовы взять на себя всю юридическую «бумажную» работу, проверку чистоты сделки и защиту от типичных рисков.

Ольга Сергеева