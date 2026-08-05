В июле в Саратовской области сразу на 14 процентов выросли продажи лекарств

Саратовцы резко увеличили траты на лекарства.

В июле в Саратове зафиксирован значительный всплеск расходов на медикаменты. По данным аналитического портала Megapteka.ru, объём реализации лекарственных средств в городе вырос примерно на 14% по сравнению с июньскими показателями.

При этом средняя стоимость стандартного набора лекарств, напротив, немного снизилась — до 6 885 рублей. Это на 2% меньше предыдущего значения и на 151 рубль ниже среднероссийского уровня, который составляет 7 036 рублей. Таким образом, саратовская аптечная корзина остаётся доступнее, чем в большинстве регионов.

Рост продаж затронул все сегменты аптечного рынка. Наиболее заметную динамику показали три категории:

эндокринные препараты — прирост на 32%;

средства, влияющие на нервную систему, — плюс 23%;

контрацептивы — увеличение на 21,6%.

По итогам июля сформированная в Саратове аптечная корзина заняла 15-е место среди 28 городов, участвовавших в исследовании. В Приволжском федеральном округе город расположился на 4-й позиции.

Эксперты связывают рост продаж как с сезонными факторами, так и с изменением потребительских привычек жителей региона.

Ольга Сергеева