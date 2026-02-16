Акционерное общество «Российский концерн попроизводству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»  

Erid.2W5zFHVm4qP

Балаковская АЭС успешно прошла ресертификационный аудит системы экологического менеджмента

Аудиторы подтвердили соответствие системы экологического менеджмента предприятия требованиям международных и российских стандартов.

С 9 по 12 февраля 2026 г. на Балаковской АЭС прошёл ежегодный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) с участием международного аудитора. Проверка проводилась на соответствие международным и российским стандартам.

В этом году аудит был ресертификационный, предполагающий расширенный охват объектов предприятия и подразделений, а также комплексную оценку функционирования системы.

На приветственном совещании директор Балаковской АЭС Юрий Максимов отметил, что по рекомендациям, выданным год назад, была проделана значительная работа. Он также отметил, что атомная станция регулярно прилагает большие усилия для поддержания показателей выше необходимых уровней.

«В этом году у нас работы больше. В связи с тем, что этот аудит ресертификационный, проверка проводится по всем пунктам, которые есть в стандарте ISO 14001. Балаковская АЭС ежегодно демонстрирует непрерывное улучшение по вопросам экологии. Положительная динамика — это основной принцип успешного формирования и функционирования системы экологического менеджмента», — отметила международный аудитор Лариса Иванова.

В ходе четырехдневного визита аудиторам были представлены документы и доклады о функционировании и совершенствовании СЭМ в подразделениях. Помимо анализа документации, аудиторы совершили обходы по цехам и энергоблокам, провели интервьюирование персонала, посетили классы учебно-тренировочного центра.

Особый интерес вызвал интерактивный тренажер по предотвращению неправильных действий персонала, он отмечен как одна из сильных сторон. Такой тренажер впервые разработан на Балаковской АЭС и введен в опытную эксплуатацию.

Итоги проверки — положительные. Нарушений и замечаний не выявлено. Атомной станции даны рекомендации для улучшения и совершенствования системы экологического менеджмента.

В числе отмеченных сильных сторон — победы в конкурсах «Лучшая АЭС России» и «Лучшая АЭС по культуре безопасности», подтверждение высоких показателей в рамках международной страховой инспекции и проверки обеспечения безопасности, а также реализация экологических инициатив, включая акции по высадке молодых деревьев и по зарыблению Волги.

В завершение визита директор Балаковской АЭС Юрий Максимов поблагодарил аудиторскую группу за высокие оценки и выданные рекомендации. Они лягут в основу мероприятий, направленных на улучшение экологической безопасности Балаковской АЭС.

По результатам проверки Балаковской АЭС будут выданы новые сертификаты соответствия.

