Аксакалы Саратова рассказали, как возрождалась Соборная мечеть: встреча к 190-летию

В честь 190-летия Саратовской Соборной мечети благотворительный фонд «Юмарт» ДУМ Саратовской области организовал праздничный обед для уважаемых аксакалов города.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, встреча также была приурочена ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Многие из старейшин своими глазами видели восстановление мечети, помнят людей, которые трудились ради неё, и поделились тёплыми воспоминаниями, связанными с историей дома Аллаха.

Почётных участников поприветствовал муфтий ДУМ Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов. Он отметил важность преемственности поколений и необходимость воспитывать детей в соответствии с духовно-нравственными ценностями ислама, стремясь быть похожими на достойных предков, стоявших у истоков мусульманской общины.

К присутствующим также обратился директор медресе «Шейх Саид», кандидат исторических наук Али-хазрат Хабибуллин. Он напомнил о роли аксакалов в строительстве нового здания мечети в начале 2000-х: именно они поддержали её возведение и были одними из первых прихожан.

Саратовские аксакалы дали наставление молодёжи: не оставлять служение мечети, заботиться о ней и продолжать дело старших поколений. «Мечеть — это не просто здание, а наша духовность, история и наследие, которое легко потерять, если его не беречь», — прозвучало на встрече.

Собравшиеся совершили дуа, испросив милости Аллаха для всех имамов и муэдзинов, которые трудились на пути Всевышнего в мечетях губернии с 1836 года.