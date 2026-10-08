Сооснователь группы «Комбинация» Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве с песнями

Сооснователь «Комбинации» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве с правами на песни группы.

Бывший продюсер «Комбинации» Виталий Окороков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с правами на тексты песен группы, автором которых является Александр Шишинин. В деле также фигурирует генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. Об этом 8 октября сообщил источник «Известий».

«Окорокова привлекли к уголовной ответственности, он находится под подпиской о невыезде. Ранее был в статусе свидетеля», — сказал собеседник.

Сам Окороков в беседе с «Известиями» назвал эту информацию ошибкой и уточнил, что находится в Крыму. От других комментариев он отказался.

По словам источника, ранее Окороков и издательство «Джем» подписали договор, согласно которому права Шишинина он присвоил себе. Дочь Шишинина Виктория Олейникова признана потерпевшей. Факт возбуждения дела в отношении Окорокова подтвердил и второй источник.

«В сентябре Окороков проиграл суд дочери Шишинина. Его договор с издательством «Джем» в части авторских прав Александра Шишинина признали ничтожным», — добавил собеседник.

В сентябре Арбитражный суд удовлетворил требования Олейниковой и признал недействительным договор по передаче авторских прав. Речь идёт примерно о двух десятках музыкальных произведений, включая American Boy, Russian Girls, «Два кусочка колбаски» и другие.

Олейникова утверждает, что унаследовала исключительные права на интеллектуальную собственность Шишинина, который был автором и продюсером песен. Права были получены по завещанию после смерти её отца. Александра Шишинина убили в Москве в 1993 году.