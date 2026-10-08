«Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT

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«Ростелеком» завершил строительство ТрансЕврАзийской линии связи на основе волоконно-оптической инфраструктуры TEA NEXT — крупнейшего инфраструктурного проекта в телеком-отрасли страны. Торжественный запуск сверхскоростной цифровой магистрали состоялся на форуме «Цифровые решения-2026»: в присутствии председателя Правительства России Михаила Мишустина его произвел президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас». Линия соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем.

Уникальность проекта состоит в том, что волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) TEA NEXT обеспечивает уникальные технические возможности для организации каналов связи между Европой и Азией, недоступные ни в одной из существующих наземных или подводных линий.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«TEA NEXT — крупнейший инфраструктурный проект в телеком-отрасли России. Он уникален не только по масштабу, но и по эффектам и задачам, которые решает. С государственной точки зрения это важный шаг по обеспечению цифрового суверенитета, основа для реализации национальных приоритетов, утвержденных Президентом России. Линия не менее чем на четверть века вперед создает надежную инфраструктуру для передачи данных между Европейской частью страны и Дальним Востоком. С технологической точки зрения она нужна для развития дата-центров и облаков, искусственного интеллекта, в целом для дальнейшей цифровизации государства, регионов, бизнеса и жизни людей. С международной точки зрения новая линия выгодно подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал, мы уже видим большой интерес со стороны зарубежных потребителей. Мы запустили самый короткий и надежный маршрут обмена трафиком между Европой и Азией, который по всем техническим параметрам опережает существующие и строящиеся подводные кабельные системы, в том числе по пропускной способности и задержке сигнала. Искренние слова благодарности Правительству России за всестороннюю помощь в реализации проекта. Поздравляю всех наших партнеров и подрядчиков за тесное и эффективное сотрудничество. Это была труднейшая задача с технической и организационной сторон, но мы вместе справились. Запуск TEA NEXT — заслуженный повод для гордости всех, кто участвовал в его реализации. Как в свое время Великий шелковый путь помогал странам выстраивать взаимовыгодные отношения, так сегодня эти традиции продолжают трансконтинентальные оптические линии связи».

Емкость новой ВОЛС составляет 96 темных волокон, которые могут использоваться международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для передачи данных между Азией и Европой, а также российскими операторами для использования на территории России.

При строительстве новой ВОЛС применялся кабель с новейшими оптическими волокнами типа G.654, которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала (Round Trip Delay, RTD) в новой ВОЛС по маршруту Москва — Кяхта составляет не более 65 мс (в два и более раза меньше, чем у подводных оптических магистралей), а проектный срок службы кабеля — не менее 25 лет.

Максимальный объем данных, которые можно передать по новому кабелю, составляет до 384 Тб/с, 768 Тб/с или более 1 Пб/с в зависимости от используемой технологии DWDM. Для сравнения: максимальная емкость существующей морской системы PEACE (Сингапур-Марсель) составляет до 96 Тб/с, тот же показатель у строящейся SeaMeWe-6 (Сингапур-Марсель) — до 136 Тб/с.

Важно отметить, что при реализации проекта использовались компоненты российского производства, что серьезно поддержало отечественных производителей и стимулировало развитие высокотехнологического производства в России.

Новая высокоскоростная линия связи формирует технологическую основу для пропуска растущего внутрироссийского трафика передачи данных, развития технологий искусственного интеллекта, облачных сервисов и цифровых платформ, реализации партнерских проектов, а также позволяет удовлетворить растущие потребности по транзиту Европа — Азия с минимальными задержками передачи сигнала, высокой доступностью и повышенной отказоустойчивостью.

Высокий потенциал новой линии связи позволил уже сейчас использовать возможности сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды «Ростелекома». Первыми заказчиками на аренду темных волокон TEA NEXT стали российские операторы связи. К новой линии связи проявляют интерес операторы Китая, Монголии и стран СНГ.

Проект TEA NEXT призван стать ключевой магистральной инфраструктурой в России, которая позволит ускорить процесс трансформации и развития актуальных цифровых сервисов и услуг. При реализации проекта использовались компоненты российского производства, что стимулировало отечественных производителей кабельной продукции и телекоммуникационного оборудования.

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