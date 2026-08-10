Актер и режиссер Алексей Кривега станет гостем программы «Культурные люди» на радио «КП»

Сегодня, 10 августа, в 12:03 на волне 90.6 FM радио «Комсомольская правда в Саратове» выйдет новый выпуск проекта «Культурные люди».

В студии — ведущий актер Саратовского академического ТЮЗа имени Ю.П. Киселева, хореограф, режиссер по пластике и кинорежиссер Алексей Кривега.

В центре беседы — творческий путь артиста, который не ограничивается одной сценой. Ведущие поговорят с Алексеем о том, как желание соавторства приводит актера в режиссуру, и в чем сегодня заключается образ героя нашего времени в авторском кино.

Особое внимание в программе будет уделено фильмографии Алексея Кривеги. Его работы — «Олений остров», «Дар» и, особенно, лента «20 тонн», ставшая лауреатом международных кинофестивалей, — находят отклик у вдумчивого зрителя. Эта картина рассказывает реальную историю героя СВО Евгения Иванова, который, получив тяжелое ранение и лишившись ног, смог сдвинуть с места локомотив весом 20 тонн, подарив зрителям пример несгибаемой воли и духа созидания.

Кроме того, слушатели узнают о творческой атмосфере на съемочной площадке, текущих планах режиссера и о том, как совмещаются работа над полным метром и служение сцене легендарного ТЮЗа. Напомним, что этой осенью Алексей Кривега приступает к съемкам нового полнометражного художественного фильма.

Не пропустите эфир сегодня в 12:03 на частоте 90.6 FM! Запись выпуска также будет доступна позже в официальной группе радиостанции ВКонтакте.

Ольга Сергеева