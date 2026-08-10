Соцфонд сообщил о новых правилах получения надбавки пенсии 80-летним саратовцам

Более 80 тысяч жителей Саратовской области получают доплату по уходу.

Региональное отделение Социального фонда России по Саратовской области назначило доплату по уходу свыше 80 тысячам граждан, достигших 80 лет или имеющих I группу инвалидности. Выплата производится автоматически — подавать заявление не нужно. Её размер в 2026 году для получателей страховой пенсии составляет 1 413,86 рубля.

Периоды ухода за такими гражданами могут быть включены в страховой стаж ухаживающего лица с начислением 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год.

С 2027 года вводятся новые правила: для зачёта периода ухода в стаж потребуется подать заявление и получить письменное согласие того, за кем осуществлялся уход. Подтверждение будет требоваться ежегодно. Те, кто ухаживал в 2026 году или раньше, смогут оформить периоды по старым нормам до конца 2027 года через «Госуслуги» или клиентскую службу СФР.

Нововведения не коснутся ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы — для них периоды по-прежнему засчитываются в стаж без заявлений.

Ольга Сергеева