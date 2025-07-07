Семейный праздник: Как саратовцам предлагают отметить День семьи, любви и верности?

Сегодня жители и гости Саратова могут посетить праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.

Так, 7 июля в 15:00 на площадке у Городского дома культуры национального творчества состоится концертная программа вокальной студии «Бельканто».

В 16:00 в Летнем кинотеатре на Новой Набережной развлекательная программа «Семья — вот истинное счастье!».

В 18:00 в Малом зале Дома работников искусств состоится концерт студентов Саратовской государственной консерватории.

В 18:00 в сквере Победы праздничный концерт «Семь+Я».

А завтра, 8 июля, праздничная программа будет в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского:

10:30 — экскурсия по выставке «Моё саратовское детство», посвящённой семье Николая Гавриловича, годам учебы и жизни в Саратове.

15:00 — лекция «Семейный альбом Чернышевских» — разговор о близких Н.Г. Чернышевского, семейной переписке и редких фотографических материалах.

Также 8 июля в 18:00 на площади Ленина у ДК Россия концертная программа «Главная ценность в России — семья».

Вход на все мероприятия свободный.