Семейный праздник: Как саратовцам предлагают отметить День семьи, любви и верности?

Сегодня жители и гости Саратова могут посетить праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.
Так, 7 июля в 15:00 на площадке у Городского дома культуры национального творчества состоится концертная программа вокальной студии «Бельканто».
В 16:00 в Летнем кинотеатре на Новой Набережной развлекательная программа «Семья — вот истинное счастье!».
В 18:00 в Малом зале Дома работников искусств состоится концерт студентов Саратовской государственной консерватории.
В 18:00 в сквере Победы праздничный концерт «Семь+Я».
А завтра, 8 июля, праздничная программа будет в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского:
10:30 — экскурсия по выставке «Моё саратовское детство», посвящённой семье Николая Гавриловича, годам учебы и жизни в Саратове.
15:00 — лекция «Семейный альбом Чернышевских» — разговор о близких Н.Г. Чернышевского, семейной переписке и редких фотографических материалах.
Также 8 июля в 18:00 на площади Ленина у ДК Россия концертная программа «Главная ценность в России — семья».
Вход на все мероприятия свободный.