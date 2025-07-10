Новую набережную в Саратове построят к июлю 2026 года

Вячеслав Володин сообщил, что найдены необходимые средства в размере 1 млрд рублей на завершающий этап строительства саратовской набережной.

На этой неделе будет выделено финансирование Саратовской области при условии, что вторая очередь будет завершена 100% до конца 2025 года, а третья очередь до конца 2025 года будет выполнена на 70%. Это позволит на будущий год завершить работы до июля, с благоустройством, — подчеркнул он.

Председатель Госдумы отметил, что ответственные лица должны обеспечить необходимую организацию работ и высокое качество.

Напомним, 6 лет назад Вячеслав Володин инициировал масштабное строительство и благоустройство береговой линии Саратова.

В результате, на набережной уже появилось два оборудованных пляжа, которых не было, проведено берегоукрепление, благоустроены прогулочные пешеходные зоны.

После завершения строительства оставшихся двух этапов протяженность набережной будет порядка 8 км.