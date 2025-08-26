Активистка «Женского движения Единой России» приняла участие в акции «Собери ребёнка в школу»

Местный координатор партийных проектов «Женское движение Единой России», «Историческая память» и секретарь ПО «Пролетарское» Светлана Зарьянцева приняла участие в акции «Собери ребёнка в школу».

«Подарила наборы из канцелярских товаров будущим первоклассникам. Хочу отметить, что с началом нового учебного года каждого ребенка ждет важный и волнительный этап – поступление в школу. Это событие, которое затрагивает не только самого первоклассника, но и всю его семью.

Партия «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребёнка в школу» стремится поддержать родителей в этот период, облегчив подготовку к школе. Важно, чтобы дети встретили праздник День знаний с радостью и хорошим настроением. Это заложит основу их будущих успехов в школе», — рассказала Светлана Зарьянцева.