Электросамокатчик сбил женщину в Саратове и скрылся

В Ленинском районе Саратова водитель электросамоката совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

По данным ГИБДД города, инцидент произошел сегодня в 13:20 возле дома № 6/1 по проспекту Строителей. Неизвестный, управлявший средством индивидуальной мобильности (СИМ), сбил женщину-пешехода. После наезда электросамокатчик скрылся, не оказав помощь пострадавшей.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход была госпитализирована с полученными травмами. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента, а также разыскивают виновного.