Активистка «Женского движения ЕР» провела для детей экскурсию в краеведческом музее

Летние каникулы продолжаются, и ребята из села Горяйновка активно проводят своё свободное время! Сегодня они посетили краеведческий музей, где смогли погрузиться в историю и культуру нашего края.

Экскурсия была насыщенной и познавательной. Экспонаты музея вызвали у них большой интерес, и ребята с удовольствием задавали вопросы экскурсоводу — активистке партийного проекта «Женское движение Единой России» Духовницкого местного отделения партии Олесе Шапоревой.

«Такие мероприятия не только развивают кругозор, но и укрепляют любовь к родному краю. Мы надеемся, что летние каникулы продолжат приносить новые впечатления и открытия для наших юных исследователей!», — сказала Олеся Шапорева.