В Саратовской области зафиксировано пятикратное превышение ПДК фенола и углеводородов в воздухе

Согласно докладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году», в регионе выявлено опасное загрязнение атмосферы. Концентрация гидроксибензола (фенола) и углеводородов С6-С10 превышает предельно допустимые нормы более чем в 5 раз.

Фенол (2-й класс опасности) вызывает ожоги слизистых, поражает нервную систему и почки. Углеводороды, включая канцерогенные бензол и толуол, провоцируют онкозаболевания и формируют характерный удушающий запах, на который годами жалуются жители.

Ситуация противоречит данным местных замеров, ранее не фиксировавших критических показателей. Эксперты связывают выбросы с работой нефтехимических производств в Энгельсе и Балаково, а также выбросами ТЭЦ.

Длительное воздействие веществ повышает риски острых отравлений у детей и пожилых, а также ведет к хроническим болезням дыхательной системы. Роспотребнадзор требует усилить контроль за промышленными предприятиями и модернизировать системы фильтрации.