В полуфинале интеллектуальных игр приняли участие 4 района

2 полуфинал завершен, отборочные этапы пройдены и как показала нешуточная борьба, это вам #Неигры, здесь все серьезно!

Во втором полуфинале молодежно-развлекательных, интеллектуальных игр, инициированных местным женсоветом, при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» Краснопартизанского района и Централизованной клубной системы «Районный Дом культуры» приняли участие 4 района: Краснопартизанский, Ершовский, Пугачевский и команда поселка Михайловский.

«Отметим, что команду поселка Михайловский представили сотрудники и проживающие интерната для граждан имеющих психические расстройства. Несмотря на некоторые ограничения по состоянию здоровья, ребята проявили упорство в соревнованиях и волю к победе, показав достойную игру.

Сложнейшие испытания, буря эмоций и желание справиться с заданиями Максима Пашкова за максимально короткое время — это все второй полуфинал!

Ребята, прибывшие из Ершовского района, показали отличный результат для новичков, показав настоящую командную сплоченность Ершовцев. Совсем немного удачи не хватило ребятам до финала.

Насколько интересной была борьба, но еще интереснее стал итог! В финал вышли две совершенно противоположные команды. Краснопартизанский район представили только парни, тогда как в команде Пугачевского района играли четыре девушки!

Благодарим активисток партийного проекта, женсовета и Краснопартизанский политехнический лицей за вкусные пирожки к чаю для всех участников мероприятия, а также волонтеров, которые помогали ведущему на протяжении всех соревнований.

По итогам соревнований участникам вручены призы и подарки, а победителям — путевки в финал, который состоится уже 27 июня в 12.00 в Районном Доме культуры поселка Горный.

Напоминаем в финале встретятся 4 команды:

Балаковский район

Дергачевский район

Пугачевский район

Краснопартизанский район

Приходите! Все самое интересное еще впереди! Встретимся в финале!», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.