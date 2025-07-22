Налоговая служба напомнила саратовцам о частых схемах мошенников

УФНС России по Саратовской области предупреждает жителей региона о распространенных способах телефонного мошенничества. Преступники активно используют имя налоговых органов, чтобы получить доступ к личным данным и финансам граждан.

Как действуют мошенники:

Злоумышленники звонят или присылают сообщения, представляясь сотрудниками ФНС. Они сообщают о якобы поступившем заказном письме с информацией о неуплаченных налогах или о проблемах с отчетностью работодателя. Под предлогом помощи в решении проблемы просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом подтверждения для изменения пароля на Госуслугах.

В случае отказа могут последовать звонки от «представителей» правоохранительных органов или банков с новыми угрозами и требованиями. Преступники искусственно создают ситуацию, требующую немедленных действий, оказывая психологическое давление.

Важно знать:

Налоговые органы никогда не запрашивают коды из СМС и данные банковских карт

Не сообщают о заказных письмах по телефону

Не угрожают штрафами за действия работодателя

Проверять информацию о налогах следует только через личный кабинет налогоплательщика или по официальным телефонам налоговых органов.

Телефон доверия УФНС по Саратовской области:

+7 (8452) 24-11-08

Также при поступлении подозрительных звонков следует сообщить в правоохранительные органы.