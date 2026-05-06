Активистки провели акцию по благоустройству воинского захоронения в Саратове

В Заводском районе областного центра привели в порядок братскую могилу героев-зенитчиков.

В преддверии Дня Победы активистки «Женского движения Единой России» и проекта «Гуманитарная миссия» провели субботник на Рокотовском кладбище. Они очистили от мусора и листвы захоронение бойцов 720-го зенитно-артиллерийского полка, защищавших небо Саратова.

22 июня 1943 года в районе посёлка Увек от прямого попадания бомбы погиб весь расчёт. В братской могиле покоятся Ольга Кумылганова, Анна Коляко, Антонина Соколова, Григорий Лукин и Павел Горячкин.

Оксана Енина, исполнительный секретарь местного отделения «ЕР» Заводского района, подчеркнула важность сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь за мирное небо.



Мария Усова — региональный координатор «Женского движения ЕР», депутат облдумы — добавила, что такие субботники стали доброй традицией:

«В сердце каждого — гордость за подвиг предков и героев нашего времени».

Сохранение исторической памяти — одна из задач народной программы «Единой России».

Ольга Сергеева