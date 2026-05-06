Телебашня в Саратове включит праздничную иллюминацию в День радио 7 мая

Главная телебашня региона превратится в яркий медиаэкран в честь Дня радио.

Об этом сообщили в филиале РТРС «Саратовский ОРТПЦ».

В вечернее время 7 мая на медиафасаде башни оживут тематические образы, связанные с миром связи и звука. Горожане и гости города смогут увидеть динамичное изображение радиоприемника, очертания микрофона и пульсирующий эквалайзер.

Кроме того, по световому панно будет бежать поздравительная строка: «С Днём Радио! 7 Мая — День Радио».

Полюбоваться необычной иллюминацией можно будет завтра в промежутке с 20:30 до 23:00. Архитектурно-световое представление станет подарком для всех причастных к профессиональному празднику и просто любителей городской эстетики.

Ольга Сергеева