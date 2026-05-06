В городе Балаково ввели режим повышенной готовности из-за лопнувшего канализационного коллектора

Жители Балакова столкнулись с последствиями серьезной коммунальной аварии.

Как сообщили в местной администрации, инцидент на канализационном коллекторе послужил причиной для введения в райцентре особого режима.

Напомним, прорыв на сетях произошел 4 мая на улице Вокзальной. В результате случившегося грунт над коммуникациями дал значительные просадки, а также оказались затоплены подвалы нескольких жилых домов.

Официальный режим повышенной готовности был объявлен на следующий день, 5 мая. На данный момент работу коллектора удалось стабилизировать — он функционирует в штатном режиме.

Тем не менее, последствия инцидента пока не устранены полностью. Восстановительные работы на месте прорыва стартовали накануне и продолжаются сегодня. По уточненным данным администрации, в зоне подтопления оказались подвальные помещения трех многоквартирных домов.

Ранее в Энгельсе произошла подобная масштабная коммунальная авария, в связи с чем здесь объявлен режим ЧС городского уровня.

Ольга Сергеева