Активистки «Женского движения Единой России» отметили День флага в Парке Победы

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» приняли участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню государственного флага, которые прошли в Парке Победы на Соколовой горе.

«Наш триколор – это не просто цвета, это символ нашего единства и несокрушимой силы. В нем отражены все наши великие Победы, наша неустанная борьба за мир, стремление к позитивным переменам и непоколебимая вера в наше Отечество. Российский флаг всегда гордо реет над нашей страной, напоминая нам о нашей истории и нашем будущем», — поделились участницы проекта.