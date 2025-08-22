В Саратове из-за пожара в курятнике сгорели 30 птиц

В Саратове произошел пожар, в результате которого погибли сельскохозяйственные птицы. Инцидент случился 21 августа в поселке Соколовый Гагаринского района.

Возгорание произошло в здании курятника на улице Лесной. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 1:32 ночи.

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В результате пожара погибли 30 кур, принадлежавших местному хозяйству.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.