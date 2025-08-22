Саратовским предпринимателям выделят до 1 млн рублей на оборудование в лизинг

Саратовские предприниматели могут получить государственную поддержку на приобретение оборудования в лизинг. На эти цели выделяются средства в размере до одного миллиона рублей на одного получателя.

Субсидия предоставляется на безвозмездной основе для возмещения 90% затрат по первому взносу по договорам лизинга, заключенным в 2025 году.

Как отметил министр экономического развития области Андрей Разборов, эта региональная мера поддержки действует с 2021 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Общий объем финансирования на текущий год составляет 30 миллионов рублей. Благодаря программе предприниматели уже смогли модернизировать производство, улучшить условия труда и повысить конкурентоспособность своей продукции.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 9 сентября. Подать документы можно через электронную платформу https://promote.budget.gov.ru. Дополнительная информация о условиях программы доступна на сайте министерства экономического развития области и по телефону (8452) 26-45-70.