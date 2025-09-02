Активистки «Женского движения Единой России» передали гуманитарную помощь

При поддержке регионального координатора проекта, депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» вместе с родителями и сотрудниками детских садов Заводского района N 66, 71, 124, 218, 233, 247, волонтерами г. Красноармейска и г.Саратова собрали и передали гуманитарную помощь на Покровское и Запорожское направление.

«Благодаря общим усилиям, в оперативном порядке, удалось сформировать и передать весь необходимый гуманитарный груз на несколько подразделений.

При содействии и помощи депутата Государственной Думы, фракции «Единая Россия» Андрея Воробьёва бойцам реактивного дивизиона переданы два генератора и тепловизионный прицел.

От неравнодушных жителей Саратовской области бойцам штурмовых подразделений переданы маскировочные сети, антидроновые одеяла, средства личной гигиены, продукты питания, вода.

Мобилизованным бойцам на Запорожское направление отправлены стройматериалы для обустройства позиций, куб под воду и маскировочные сети.

Очередная успешная гуманитарная миссия стала возможной благодаря помощи участниц проекта «Женское движение Единой России», команды «Вместе до Победы г. Саратов», группыгруппы «Петровские Золушки г. Петровск», жителей г. Красноармейска и Красноармейского района. Миссия состоялась при поддержке временно исполняющего полномочия главы Красноармейского района Сергея Соколова, главы г. Красноармейска Александра Кузьменко, глав крестьянского фермерского хозяйства Сергея Синодского, Петра Кочерова, Алексея Иванова.

Груз сформирован, распределен и доставлен в зону СВО активистами волонтёрского центра г. Красноармейска», — рассказала активистка партийного проекта «Женское движение Единой России», куратор волонтёрского движения в Красноармейском районе Екатерина Котельникова.

«С самого начала специальной военной операции наши активистки из «Женского движения Единой России» включились в сбор гуманитарной помощи, и я искренне рада, что в нашей области живут такие неравнодушные и сплочённые люди. Это действительно вдохновляет, когда видишь, как все понимают: наша сила – в единстве. Поддержка бойцов сейчас невероятно важна, ведь именно благодаря ей мы приближаем нашу общую Победу над врагом», — сказала Мария Усова.