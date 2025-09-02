В Саратовской консерватории проведут вечер памяти Льва Иванова

8 сентября в 18:30 в Большом зале Саратовской консерватории состоится вечер памяти Льва Владимировича Иванова — виолончелиста, педагога, музыкального деятеля и основателя Саратовской виолончельной школы.

10 лет назад не стало этого выдающегося Мастера. Сегодня его ученики, друзья и коллеги с большим трепетом, любовью и благодарностью вспоминают Учителя на сцене Большого зала Саратовской консерватории.

Этот концерт — дань памяти уникального музыканта и педагога, сохранившего и передавшего своим ученикам лучшие традиции русской виолончельной школы, творческого наследника великих мастеров — Святослава Кнушевицкого и Мстислава Ростроповича. Он посвятил большую часть своей жизни Саратовской консерватории.