Преподаватели саратовского вуза отмечены наградами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

Медалью «За безупречный труд и отличие» и званием «Почетный работник сферы образования РФ» отмечены преподаватели Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Президентской академии. Награждение было приурочено к 15-летию Академии. Торжественная церемония вручения наград прошла в рамках заседания Ученого совета.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд медалью «За безупречный труд и отличие» были удостоены директор Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Президентской академии Виктор Чепляев и заместитель директора Юлия Степанова. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено доценту кафедры гражданского права и процесса ПИУ РАНХиГС Наталье Перепелкиной, профессору кафедры служебного и трудового права Михаилу Преснякову, профессору кафедры социологии и социальной политики Ольге Тарской.

Высокое признание заслуг сотрудников вуза подтверждает их достижения в профессиональной подготовке студентов, значительный вклад в развитие науки и образования.