Активисты организовали патриотическое мероприятие «Гордимся Вами, защитники Родины!»

Накануне Дня ветерана боевых действий активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета организовали патриотическое мероприятие «Гордимся Вами, защитники Родины!», которое прошло в центре соцобслуживания Краснопартизанского района.

«Серебряные» волонтеры, получатели социальных услуг, активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета Лидия Прокофьева, Светлана Алексеева, Наталья Садчикова и Тамара Засухина, а также дети из клуба «Непоседы» встретились с участниками специальной военной операции.

Среди гостей были и наши защитники, которые прибыли домой в кратковременный отпуск, и ветераны боевых действий. С приветственным словом к участникам мероприятия выступила Лидия Прокофьева, директор учреждения. Она высказала слова признательности и уважения бойцам за мир, за преданность Отечеству, за их героизм, проявленный на полях сражений.

«Серебряный» волонтер Тамара Засухина прочла очень трогательное стихотворение «Письмо маме с фронта», написанное погибшим защитником Игорем Ольшанским.

Встреча прошла в душевной и теплой обстановке за чашкой чая. Гости делились своими воспоминаниями и выразили уверенность в скорой Победе. Дети с восхищением слушали героев и рассказывали о своих родных, которые сейчас на линии фронта.

В завершении все участники встречи проследовали к памятным местам на Центральной площади. Совместно с главой района Юрием Бодровым участники мероприятия почтили память не вернувшихся с полей сражений героев и возложили цветы к памятнику.

Также в рамках посещения поселка Рощинский «серебряный волонтер» Тамара Засухина приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветерана боевых действий.

«Наш священный долг помнить о том, какой ценой завоеван мир. Помнить и чтить тех, кто не щадя жизни и здоровья защищал и продолжает защищать родину.

Патриотическая работа с детьми и молодежью в рамках работы Женского движения продолжается. Пока #ПамятьЖива, будет жить и процветать наша прекрасная страна!», — отметила местный координатор проекта»Женское движение Единой России» в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.