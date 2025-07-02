В селе Милорадовка плетут защитные сети для бойцов

В пункте плетения масксетей в селе Милорадовка, открытом по инициативе активисток партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета «Селяночка» проводится колоссальная работа. Ежедневно женщины приходят в пункт плетения и плетут защитные сети для бойцов.

В каникулы к этому нужному и важному делу присоединились и сельские ребята. Ленточка за ленточкой вплетается в ячейки материал. И вот уже готова очередная пушистая, в цвет местности сеть. Она надежно защитит от врага, ведь в нее вложена вера в победу, любовь и уважение земляков.

Бойцы, прибывающие в краткосрочный отпуск, с радостью посещают пункт плетения сетей. Выражают слова благодарности труженицам тыла. Активистки же, в свою очередь, всегда держат наготове гуманитарную помощь для защитников.

В очередной раз прибыв в отпуск боец из села Милорадовка посетил женсовет «Селяночка», поблагодарил женщин за помощь, за тепло их рук, за неутомимый труд на благо победы. Участницы партийного проекта и женсовета вручили защитнику гуманитарную помощь от жителей села и маскировочные сети, пожелали ему здоровья и скорейшего возвращения домой с победой», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

Поддержка участников СВО является важным направлением народной программы партии «Единая Россия».