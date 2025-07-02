Активисты «Женского движения ЕР» возложили цветы к Памятному знаку труженикам тыла

2 июля 2020 года Саратову присвоено почётное звание «Город трудовой доблести» по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В годы Великой Отечественной войны Саратов являлся ведущим центром военной промышленности и военных коммуникаций на востоке европейской части СССР.

Практически все предприятия города выпускали продукцию для фронта: боеприпасы, снаряды, мины, авиационные бомбы, пистолеты-пулемёты, противотанковые ружья, миномёты, свинцовые и щелочные аккумуляторы, авиационные и артиллерийские приборы, шарикоподшипники, горючее, корпуса танков, самолёты, обмундирование, перевязочный материал, пищевые концентраты, предметы фронтового быта.

В 2025 году отмечается юбилейная дата – 5 лет со дня присвоения почетного звания нашему городу!

Местный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Октябрьском районе Яна Кондрашова вместе с активистом проекта Надеждой Ракутовой приняли участие в торжественном возложении цветов к Памятному знаку труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в знак безграничной благодарности и вечной памяти о героях, ковавших и приближающих победу!

«Сегодня мы с глубоким уважением склоняем головы перед теми, кто ковал Победу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Их самоотверженный труд, стойкость и преданность Родине стали не менее важным вкладом в общую победу, чем подвиги на фронте. Мы помним и чтим каждого, кто, не жалея сил, работал на заводах, в полях, в госпиталях, обеспечивая армию всем необходимым и поддерживая жизнь страны в тяжелейшие годы. Их героизм в тылу навсегда останется в нашей памяти», — поделилась Яна Кондрашова.