Роман Бусаргин провёл встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс»

Губернатор Роман Бусаргин 24 июня провёл встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, обсуждалась деятельность компании на территории Саратовской области.

Глава региона подчеркнул, что модернизация коммунального комплекса является одной из приоритетных задач. Он обратил внимание на ряд важных моментов: необходимость строгого соблюдения сроков ограничения горячего водоснабжения, своевременного информирования жителей, качественного проведения вскрышных работ, а также полной реализации инвестиционной программы, которая предусматривает замену изношенных и аварийных участков коммуникаций — в этом году это 22 км трубопроводов различного диаметра.

Еще одно стратегическое направление — подготовка к предстоящему отопительному сезону. В рамках этой работы было подписано соглашение, способствующее взаимодействию с целью повышения качества и надежности теплоснабжения. В документе в том числе отражена значимость синхронизации работ энергетиков и служб, занимающихся ремонтом дорог.