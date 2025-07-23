Мария Усова: «ЕР» проведёт акцию «Собери ребёнка в школу»

Партия «Единая Россия» в очередной раз проведёт акцию «Собери ребёнка в школу».

Это значит, что дети из малообеспеченных семей получат всё необходимое к первому сентября. В Саратовской области, как и по всей стране, будут открыты специальные пункты для сбора канцтоваров для учёбы и творчества. Наборы передадут учащимся, которые в них нуждаются.

В прошлом году депутаты, предприниматели и жители регионов помогли порядка 287 тысячам школьников по всей стране подготовиться к новому учебному году. В этом году также сделаем всё, что в наших силах, чтобы ни у одной нуждающейся семьи не возникло сложностей перед Днём знаний.

Традиционно к акции присоединится «Женское движение Единой России». Также это сможет сделать любой желающий, подав до 1 сентября заявку на участие на сайте партии, в региональном исполкоме «Единой России» или в штабе общественной поддержки партии.