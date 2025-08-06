Активисты передали гуманитарную помощь в военный госпиталь

Местный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Светлана Зарьянцева, вместе с исполнительным секретарём МО партии «Единая Россия» Заводского района Оксаной Ениной, помощником депутата Саратовской городской Думы Сергея Агапова передали гуманитарную помощь в военный госпиталь.

В сборе гуманитарного груза принимали участие родители детских садов 130, 247, работники отделения социального обслуживания на дому 13 филиала по Заводскому району ГАУ СО КЦСОН г. Саратова, активисты партийных проектов «Женское движение Единой России», «Историческая память», «Старшее поколение», первичные отделения «Пролетарское» и «Линейное».

«У нас сложились тесные шефские связи с лечебным учреждением. В рамках традиционной акции поддержки военнослужащих передали помощь для медучреждения, в состав которой вошли футболки, майки, носки, хозяйственные товары, средства личной гигиены, инвалидное кресло необходимое для обеспечения быта и комфорта бойцов», — сказала Светлана Зарьянцева.

«Это — конкретная и нужная помощь, сформированная по запросу самого госпиталя. Скорейшего выздоровления нашим защитникам! Спасибо всем, кто помогает и поддерживает наших героев», — отметила Оксана Енина.

Поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».