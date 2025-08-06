«Ресурсные» предприятия Энгельса задолжали за электроэнергию почти 60 млн рублей

В администрации Энгельсского района состоялось зональное совещание посвященное подготовке к отопительному сезону, организованное Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области. В рамках обсуждения важной темой стала задолженность предприятий перед энергетиками за поставленные ресурсы в преддверии зимы.

Тройку лидеров среди ресурсоснабжающих компаний имеющих задолженность перед ПАО «Саратовэнерго» на территории Энгельсского района сформировали ООО «Теплоресурс», ООО «Энергоресурс» и ООО «Стройресурс» с совокупной задолженностью в 59,95 млн рублей. Ранее ПАО «Саратовэнерго» уже обращалось в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании должника – ООО «Энергоресурс» банкротом, после чего денежные средства на погашение образовавшейся задолженности у организации – должника нашлись. В текущей ситуации и с учётом более 7 периодов неоплаты юристами «Саратовэнерго» уже подготовлены документы для подачи заявления о признании должника банкротом в отношении всех трёх организаций. Так как досудебные способы урегулирования быстрорастущей задолженности уже практически исчерпаны, то в рамках установленной законом процедуры указанные обращения будут направлены в суд.

«Мы неоднократно обращали внимание руководителей данных организаций на необходимость соблюдения платёжной дисциплины. К сожалению, вместо регулярной и своевременной оплаты в полном объёме менеджмент «ресурсных» предприятий предпочитает долги и судебные процессы. Наши опыт и компетенции в вопросе банкротств позволяют оперативно инициировать данные разбирательства и довести их до конца, учитывая наличие богатой фактуры и готовности других кредиторов поддержать требования при необходимости», – пояснили в правовом блоке ПАО «Саратовэнерго».

Отметим, что «Саратовэнерго» взаимодействует с организациями-должниками различных форм собственности. При игнорировании законных требований оплаты за поставленные ресурсы, инициируются судебные разбирательства. В ряде случаев, по выявленным фактам, возбуждаются уголовные дела в отношении руководителей компаний.