Сельским клубам Саратовской области дадут новую жизнь: На ремонт 41 ДК выделено 20.5 млн рублей

В Саратовской области успешно реализуется губернаторская инициатива, нацеленная на возрождение домов культуры на селе. За три года в 39 районах области капитально отремонтировано 150 клубов, что уже оценили местные жители.

В текущем, 2025 году, программа получит финансирование в размере 20,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию 41 объекта культуры. Ремонт затронет учреждения в 37 муниципальных районах, а также в Шиханах, ЗАТО Светлый и Саратове. Особый фокус – на ДК в отдаленных районах (Новоузенский, Озинский и др.), но в списке есть и крупные центры, например, в Балашове.

Ключевым направлением работ станет замена и ремонт кровель. Именно от их состояния напрямую зависит сохранность всего здания и комфорт внутри помещений. Своевременное решение этой проблемы предотвращает необходимость дорогостоящей реконструкции в дальнейшем.

Ранее обновленные дома культуры сегодня активно функционируют при поддержке федеральных и региональных проектов.