Активисты «Женского движения Единой России» провели викторину в музее

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» провели викторину в краеведческом музее, посвященную Дню Военного Морского Флота, под названием «Кораблик счастья»!

В увлекательном мероприятияи приняли участие дети из детского сада «Колокольчик». Ребята с большим энтузиазмом погрузились в мир морских приключений. Викторина была насыщена интересными вопросами о флоте, и дети активно отвечали, проявляя свои знания и смекалку.

Но самое волнующее началось позже: каждый ребенок изготовил свой собственный бумажный кораблик. В конце мероприятия все участники вышли на улицу, где активистка «Женского движения Единой России» Духовницкого района Светлана Кузнецова запустила свой кораблик по «волнам счастья». Это было трогательное зрелище — маленький бумажный кораблик плавал по воде, символизируя радость и дружбу.

«Дети забрали свои кораблики счастья домой, чтобы запустить их вместе с родителями. Мероприятие «Кораблик счастья» подарило детям не только новые знания о военном флоте, но и незабываемые моменты общения с друзьями и родителями.

Мы надеемся, что такие встречи станут традицией и будут вдохновлять наших юных моряков на новые свершения!», — сказала активистка партийного проекта Светлана Кузнецова.