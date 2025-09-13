С бойцом СВО отправлена гуманитарная помощь от активисток «Женского движения Единой России»

Сотрудники Центра детского творчества Ленинского района и активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» отправили очередную гуманитарную помощь с бойцом СВО 61-ой бригады морской пехоты, позывной «Мордвин», находящимся в кратковременном отпуске и волонтёрской группой «Охотники-64».

«Гуманитарный груз был доставлен на позицию. В этот раз общими усилиями передали маскировочную сеть, туристические палатки, воду, лимонад, влажные салфетки и полотенца, каши и супы быстрого приготовления, консервы, печенья и конфеты, сахар, носки, нижнее бельё, влажные салфетки от Алисы и ее семьи (так было указано на посылке), бензопилу от МУК «ГБКНТ» (простите если не верно указана аббревиатура, т.к. не разборчиво было написано), средства личной гигиены.

Сердечно благодарим активистов Женского движения и неравнодушных жителей из сёл Михайловка, Сосновка, Александровка, Поповка, Клещёвка, Березина Речка, р.п. Красный Октябрь, п. Дубки, Центра детского творчества Ленинского района г. Саратова за помощь нашим военнослужащим», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».