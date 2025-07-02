Саратовцы передали гуманитарную помощь для пищеблока военного госпиталя Донецка

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» и члены первичного отделения «Куйбышевское-1» передали гуманитарную помощь для пищеблока военного госпиталя Донецка, сбор которой был организован Балашовским местным отделением партии Единая Россия.

«Моющие средства – жидкость для мытья посуды, чистящий порошок, губки, салфетки, приправа – все эти, казалось бы, мелочи, расходники, крайне важны для работы пищеблока. Каждая такая деталь – это вклад в скорейшее восстановление раненых бойцов и возвращение в строй. Поддержка наших защитников – это не разовая акция, а постоянная миссия. Мы благодарим всех, кто не остаётся в стороне и помогает тем, кто сейчас на передовой. Отдельная благодарность исполкому Балашовского местного отделения за оперативную организацию доставки гуманитарной помощи в госпиталь», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Балашовском районе Наталья Савостьянова.

Поддержка участников СВО является важным направлением народной программы партии «Единая Россия».