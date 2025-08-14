Александр Бастрыкин изучит ситуацию с некачественной водой в Красном Октябре

СКР проверит жалобы на некачественную воду в саратовском поселке.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в поселке Красный Октябрь Саратова. Местные жители через Инфоцентр СКР сообщили, что на протяжении четырех месяцев вынуждены использовать воду, не соответствующую санитарным нормам.

Согласно обращениям граждан, водозабор осуществляется из реки Латрык без должной очистки. Многочисленные жалобы в различные инстанции не привели к решению проблемы. Ситуация стала предметом внимания следственных органов после активного обсуждения в соцсетях.

По факту возможных нарушений организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил начальнику саратовского управления СК Дмитрию Костину представить детальный отчет о результатах расследования. Контроль за ходом проверки осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.