Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой жильцов изношенного на 90% дома в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Саратове. Поводом стало обращение местной жительницы в информационный центр СК.

Женщина сообщила, что её дом на улице Лысогорской, построенный в 1956 году, находится в аварийном состоянии: разрушаются несущие конструкции и перекрытия, изношены трубы, имеются перебои с отоплением и водой. Несмотря на то, что здание было признано аварийным ещё в 2018 году с износом 90%, и его планировали расселить до января 2020 года, этого до сих пор не сделано.

После многочисленных безрезультатных обращений жильцов саратовские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил предоставить ему отчёт о ходе расследования.

Ольга Сергеева