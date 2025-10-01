Саратовские самбистки завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

В Сызрани завершились всероссийские соревнования по самбо среди девушек, в которых приняли участие 350 спортсменок из 25 регионов страны. Воспитанницы саратовских спортивных школ показали выдающиеся результаты, завоевав шесть медалей различного достоинства.

Золотую медаль в весовой категории до 54 кг завоевала Анна Драчевская. Серебро на счету Златы Ребро (весовая категория до 44 кг). Бронзовыми призерами стали Екатерина Семёнова (до 59 кг), Анастасия Очкина (до 47 кг), Василиса Аксенова и Екатерина Галкина (обе в категории до 72 кг).

Министерство спорта области поздравило спортсменок и их тренеров с достижениями.

Алена Орешкина