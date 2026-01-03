Михаил Исаев: Проверил, как ведётся уборка дворов в Саратове

В рамках объезда Ленинского района вместе с главой района и председателем комитета ЖКХ осмотрели несколько дворовых территорий, проверили, как ведётся уборка и содержание

Ранее была поставлена задача: управляющие компании должны заранее формировать штат дворников и приступать к уборке сразу после снегопада.

На 3-м Московском проезде, д. 16 такие мероприятия выполняются. Дом находится в управлении ТСЖ. Здание 1995 года постройки, но можно говорить об образцовом содержании. Люди здесь занимаются своим домом.

Всё в идеальном состоянии: установлены камеры видеонаблюдения, информационные доски, в подъездах чистота. Видно, что и сами собственники неравнодушны, и те, кому доверено управление, работают на совесть. Дворовая территория очищается, установлена ёлка — жители организовали праздник.

Когда такой подход — вопросов к содержанию не возникает. Уборка соседних дворовых выполняется, однако есть локальные проблемы с состоянием контейнерных площадок.

Главе района совместно с председателем комитета ЖКХ поставлена задача найти решение и обеспечить ремонт, а также закрепить за конкретными собственниками площадки для вывоза мусора.