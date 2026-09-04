Александр Бастрыкин ждет доклад по скандалу с пациентами в частном рехабе города Балаково

СК начал проверку после жалоб на частный соццентр в Балакове.

В эфире федерального канала прозвучали обвинения в адрес частного социального центра в Балаково. Мать одной из несовершеннолетних подопечных заявила о случаях насилия, принудительном удержании пациентов и незаконном разглашении их личных данных. Информация вызвала общественный резонанс и привлекла внимание правоохранителей.

Следственное управление СК по Саратовской области организовало доследственную проверку. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Дмитрию Костину доложить о ходе проверки и дать оценку изложенным фактам, сообщает Информцентр СК России.

Ольга Сергеева