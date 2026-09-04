В Энгельсе шефы модернизировали мехтехнологический колледж для сварщиков

Энгельсский колледж обновили при поддержке завода металлоконструкций.

Студенты Энгельсского механико-технологического колледжа начали учебный год в обновлённых аудиториях и общежитии. Модернизация прошла при поддержке базового предприятия — «Завода металлоконструкций».

В рамках подготовки к новому учебному году отремонтированы спортивный и актовый залы, а также этаж общежития: заменены освещение, отопление и сантехника, закуплены мебель и техника. На территории колледжа появилась новая спортплощадка с зонами для футбола, баскетбола, волейбола, беговой дорожкой и оборудованием для ГТО.

За три года предприятие также обновило профильные классы, токарную и сварочную мастерские, станочный парк, приобрело станок с ЧПУ и тренажёр сварщика, создало центр для демоэкзаменов. В прошлом году реконструировали входную зону и установили мемориал.

Замминистра образования Людмила Григорьева назвала это примером эффективного государственно-частного партнёрства и призвала тиражировать опыт в других районах.

Ольга Сергеева