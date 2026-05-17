Александр Бастрыкин ждет доклад подчиненных по разбитой дороге в Малой Поливановке в Саратове

Жители Малой Поливановки добились уголовного дела после жалобы главе СКР.

К председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину саратовцы обратились из-за разбитой дороги. Полотно в критическом состоянии: глубокие ямы и колеи, проезд затруднён. Обращения во все инстанции, по словам граждан, результата не дали.

После жалобы Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Глава СКР поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования. Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ольга Сергеева