Саратовцы-инвалиды могут получить компенсацию 50% стоимости ОСАГО

150 жителей Саратовской области с инвалидностью получили компенсацию половины стоимости ОСАГО.

Выплата положена, если автомобиль необходим по медицинским показаниям (указано в ИПРА). Право есть у людей с любой группой инвалидности, включая детей.

Компенсацию дают на одну машину в год. В страховке может быть не более трёх водителей.

Обычно выплата приходит беззаявительно — по данным из реестра инвалидов. Главное, чтобы в договоре ОСАГО был указан СНИЛС. Если уведомления нет, можно подать заявление через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или МФЦ.

