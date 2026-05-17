Женщина убрала незаконный забор в Балакове лишь после запрета ей выезда за рубеж

Проживающая в Волгоградской области самовольно установила забор на береговой полосе водоохранной зоны в Балакове.

Факт нарушения выявили чиновники: постройка препятствовала проходу к водоёму, а площадь участка была незаконно увеличена на 760 кв. метров.

Суд обязал женщину освободить землю. Приставы ограничили ей выезд за границу и неоднократно выносили требования, но должница игнорировала их. Её дважды привлекли к административной ответственности, а также взыскали исполнительский сбор.

В итоге ради снятия запрета на выезд за рубеж женщина демонтировала забор. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

